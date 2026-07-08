La Universidad CEU Fernando III impulsa su primer Curso de Verano en El Puerto de Santa María con unas jornadas dedicadas a defensa y sociedad

Bajo el título ‘Jornadas sobre Defensa y Sociedad’, el ciclo está organizado por la Universidad CEU Fernando III en colaboración con la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y se desarrollará en la Ermita de Santa Clara los días 15, 21 y 29 de julio, y 4 de agosto, a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La jornada inaugural contará con la asistencia del rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo; el coordinador regional de la Asociación Católica de Propagandistas, Rafael Sánchez-Saus; y representantes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Un espacio para el análisis de los grandes retos de nuestro tiempo

Con esta primera edición, la Universidad CEU Fernando III reafirma su compromiso con la generación de espacios de reflexión abiertos a la ciudadanía, trasladando fuera del aula el conocimiento universitario y favoreciendo el diálogo entre el ámbito académico, las instituciones y la sociedad civil sobre cuestiones estratégicas que afectan al presente y al futuro de nuestro país.

Tanto la Universidad CEU Fernando III como la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) han mantenido una preocupación constante por los grandes desafíos de España y por la contribución que la sociedad civil puede realizar al bien común. En este contexto adquiere pleno sentido la celebración de estas jornadas. En un escenario internacional marcado por la incertidumbre y los nuevos desafíos geopolíticos, las jornadas invitan a profundizar en el papel de las Fuerzas Armadas, la cultura de seguridad y defensa y la responsabilidad compartida de instituciones y ciudadanos en la protección de los intereses nacionales y la preservación de la paz.

Expertos de referencia en el ámbito de la defensa

El programa contará con la participación de reconocidos especialistas. En primer lugar, el 15 de julio, será el turno del general de Ejército (JEMAD 2017-2020) Fernando Alejandre Martínez, quien analizará la situación internacional y su impacto en la sociedad española y en el sistema de defensa. Seguidamente, el 21 de julio, el almirante general (JEMAD 2011- 2017) Fernando García Sánchez, abordará el plan de rearme de la Unión Europea y sus implicaciones para España. La tercera jornada, el 29 de julio, contará con el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, quien ofrecerá una conferencia sobre la economía de la defensa y la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico. Finalmente, el 4 de agosto se llevará a cabo una mesa redonda sobre la cultura de seguridad y defensa en la España actual, moderada por el coronel de Infantería de Marina Ignacio del Cuvillo Rivero, y con la participación del coronel de Infantería de Marina y subdelegado de Defensa en Cádiz, Ángel J. Umbría Baspino; el periodista Rafael Navas Renedo; y el profesor de la Universidad CEU Fernando III y ex investigador jurídico en el Cuartel General de la OTAN Borja Montes Toscano.

Con esta propuesta, la Universidad CEU Fernando III inaugura una nueva línea de actividades estivales que pretende consolidarse en los próximos años como un referente de formación, divulgación y pensamiento, reforzando su presencia en la provincia de Cádiz y su compromiso con una universidad abierta, cercana y conectada con los grandes retos de nuestro tiempo.