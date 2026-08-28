Toyota Nimo Gordillo refuerza su compromiso con Caja 87 en su histórico salto a Primera FEB

Toyota Nimo Gordillo continúa avanzando junto al club Caja 87 Baloncesto en una temporada especialmente histórica para el club sevillano. Tras lograr el pasado mes de mayo el ascenso a Primera FEB, segunda categoría del baloncesto español, el equipo afronta ahora un nuevo reto con el respaldo de Nimo Grupo, que mantiene su compromiso con el proyecto y da un paso más como Patrocinador Oficial de Movilidad.

La relación entre Toyota Nimo Gordillo y Caja 87 se remonta a los propios comienzos del club. Desde su nacimiento en 2024, Nimo Grupo ha apostado por acompañar este proyecto deportivo y por contribuir al objetivo de recuperar para Sevilla un equipo de referencia en el baloncesto nacional. Dos temporadas después, aquella apuesta compartida llega a un nuevo escenario con el histórico ascenso del equipo a Primera FEB.

Este crecimiento conjunto se traduce esta temporada en una colaboración más estrecha. Toyota Nimo Gordillo estará presente en la equipación oficial que el equipo lucirá durante sus partidos y facilitará la movilidad de la plantilla y del club. Varios jugadores del Caja 87 ya cuentan con sus nuevos Toyota Yaris Cross.

Para Nimo Grupo acompañar al club Caja 87 desde sus primeros pasos y poder hacerlo ahora en Primera FEB es especialmente significativo. Ambas organizaciones comparten una forma de entender el deporte basada en el esfuerzo, el compromiso y la capacidad de crecer juntos.

Una apuesta por Sevilla y por el deporte local.

El apoyo a Caja 87 se enmarca dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa de Nimo Grupo, que contempla el respaldo a iniciativas que contribuyen al desarrollo del entorno y, especialmente, al impulso del deporte local como vehículo para fomentar valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación y la vida saludable.

Para Nimo Grupo esta colaboración representa también una forma de estar cerca de la sociedad sevillana y de contribuir al crecimiento de un proyecto deportivo que, en apenas dos años, ha logrado situar de nuevo a Sevilla en una de las principales categorías del baloncesto español.

Una experiencia para compartir con clientes y empleados.

El compromiso de Toyota Nimo Gordillo con Caja 87 busca, además, que esta colaboración pueda ser disfrutada por quienes forman parte de Nimo Grupo.

Por ello, durante toda la temporada se continuarán sorteando entradas para los partidos locales del Insolac Caja 87, tanto entre los empleados de Nimo Grupo, como entre sus clientes, a través de diferentes canales y de sus redes sociales.

De esta manera, el patrocinio trasciende la presencia de la marca y se convierte en una oportunidad para compartir experiencias, acercar el deporte a las personas y hacer partícipes a empleados y clientes de un proyecto que representa los valores de Sevilla y que no ha dejado de crecer desde su creación.

Una vinculación con el deporte que va más allá del baloncesto.

El compromiso de Nimo Grupo con el deporte local va mucho más allá del baloncesto. El grupo mantiene desde hace años una firme apuesta por apoyar a clubes deportivos de su entorno y acompañarlos en sus proyectos de crecimiento.

Entre ellos se encuentra el Xerez Deportivo Toyota Nimauto y el Club Atlético Central, dos proyectos deportivos al que Nimo Grupo acompaña desde sus inicios. La temporada pasada fue especialmente significativa para ambos clubes, que lograron sendos ascensos históricos, sumándose así a una etapa de crecimiento deportivo que Nimo Grupo ha tenido la oportunidad de acompañar de cerca. Además, en la ciudad de Huelva, también patrocina Onupolis, el circuito de carreras populares de la capital onubense.

Estos proyectos reflejan una misma filosofía: estar al lado del deporte local, apoyar a quienes trabajan cada día para alcanzar nuevas metas y contribuir a que los éxitos deportivos puedan ser compartidos con toda la sociedad.

Con el salto a Primera FEB, comienza ahora un nuevo capítulo para el club Caja 87. Y Toyota Nimo Gordillo estará, una temporada más, a su lado para acompañarlo en cada desplazamiento y en cada nuevo desafío.