Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española

Sevilla volverá a celebrar el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española

Del 17 al 22 de noviembre, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) acogerá la 36ª edición de SICAB, el mayor evento internacional dedicado al caballo de Pura Raza Española (PRE) y una cita imprescindible para criadores, ganaderos, profesionales del sector y aficionados llegados de todo el mundo.

Redacción

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Sevilla volverá a celebrar el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española
Sevilla volverá a celebrar el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española | sicab

Como cada año, el aforo del espectáculo ecuestre es limitado y la demanda de entradas es muy elevada, por lo que recomendamos realizar la compra con antelación a través de la web oficial. El proceso es rápido, seguro y cuenta con la asistencia de Luna, el asistente virtual de SICAB, que acompaña al usuario durante toda la compra.

Durante seis días, SICAB reunirá a los mejores ejemplares de Pura Raza Española en el Campeonato del Mundo de Morfología, además de las finales de las Copas ANCCE de Doma Clásica, Doma Vaquera, Alta Escuela, Equitación de Trabajo, Salto, Enganches de Competición y Tradición, Amazonas y Concurso de Exhibiciones.

La programación se completará con un espectáculo ecuestre que volverá a sorprender al público y una gran zona comercial con más de 300 expositores especializados en el sector ecuestre.

¡SICAB 2026 ya está en marcha!

Entradas ya disponibles en www.sicabentradas.com

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