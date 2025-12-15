El Salón del Motor de Sevilla 2025 cierra sus puertas y mantiene viva una cita estratégica para el sector y la ciudad

La celebración en diciembre, con un día menos de duración (cuatro jornadas frente a las cinco previstas inicialmente), la coincidencia con una intensa agenda de eventos vinculados a la Navidad y la meteorología inestable de las dos primeras jornadas (jueves 11 y viernes 12), han influido en la afluencia habitual de visitantes. Aun así, la organización se muestra satisfecha por haber conseguido mantener vivo un evento que genera un impacto económico y social incuestionable para la ciudad.

Así, en su decimoquinta edición, el Salón ha registrado más de 900 operaciones de compra y ha recibido más de 22.700 visitantes.

Estos datos, unidos a los propios beneficios que el evento reporta para Sevilla y a las cifras de negocio que genera (algo más de 23M€ en 2025), lo continúan situando entre las grandes citas que acoge la ciudad y una de las mayores muestras sectoriales de FIBES.

Tal y como destacó el presidente de la Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, Francisco J. Moreno Muruve, durante la inauguración del Salón el pasado jueves, esta cita “es un referente nacional del sector de la automoción, con más de 3.000 vehículos en exposición y una oportunidad única para dinamizar la economía local”. Unas palabras que reflejan el valor estratégico del Salón, tanto para los concesionarios y empresas participantes como para la propia ciudad, consolidando a Sevilla como epicentro del motor en el sur de España.

En esta edición, el Salón ha vuelto a reunir a los principales concesionarios y marcas del sector, ofreciendo a los visitantes una amplia oferta de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión y eléctricos, además de servicios y productos relacionados con la movilidad. Todo ello en un espacio que, año tras año, se convierte en punto de encuentro para profesionales y aficionados.

A pesar de las dificultades, el Salón del Motor de Sevilla 2025 reafirma su compromiso con el sector y con la ciudad, demostrando que, incluso en circunstancias adversas, es posible mantener viva una cita que contribuye de manera decisiva al desarrollo económico y comercial de Sevilla.

Así, la suma total de todas sus ediciones supera los 672.000 visitantes y cerca de 29.900 vehículos vendidos, consolidándose como el mejor escenario de Andalucía para la compra de vehículos en sus diferentes segmentos (nuevos, seminuevos, KM0, ocasión…).

Organizado por la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME), el Salón del Motor de Sevilla es promovido por ASCONSE, Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla y ASOCASIÓN, Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ambas organizaciones integradas en FEDEME. El evento ha contado, además, con el patrocinio de financieras de referencia como BBVA Consumer Finance; Santander Consumer Bank; Caixabank Payments & Consumer, Sofinco e Ibercaja, y la colaboración de los hospitales Quirónsalud de Sevilla.