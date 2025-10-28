La ROSS supera los 105.000 espectadores, un 57% más, y contabiliza 1.300 abonados en esta temporada

Un crecimiento que consolida la "tendencia ascendente en la fidelización del público" y refleja "la positiva acogida de la programación artística" que la orquesta viene desarrollando en los últimos años, señala en una nota de prensa. Ejemplo de ello son los "excelentes resultados cosechados" durante la pasada temporada 2024/2025, en la que la ROSS registró 105.227 asistentes frente a los 66.949 de la anterior.

"De este modo, consolida así su papel como una de las principales instituciones culturales de Andalucía y España". Esta cifra incluye las actuaciones de la orquesta en la temporada de opera y danza del Teatro de la Maestranza, que fueron un total de 53.629 espectadores en 2024/2025 y de 41.196 en la temporada 2023/2024.

El crecimiento de la campaña de abonos experimentado este curso se suma a una evolución sostenida desde la temporada 2023/2024, cuando la ROSS contaba con 923 abonados. En apenas dos años, la ROSS ha logrado un aumento acumulado del 40% en el número de abonos, pasando de 923 a 1.300. "Este avance refleja la consolidación del proyecto artístico y la recuperación de la confianza del público sevillano tras un periodo de menor asistencia tras la pandemia del Covid".

El incremento de abonados refleja "la confianza del público en la institución cultural motivada", entre otras cosas, "por la excelente calidad artística de la orquesta, las campañas de captación de nuevos públicos, el diseño de nuevos ciclos puestos en marcha y las mejoras en la experiencia de los abonados".

IMPULSO DIGITAL

Junto a todo ello, la Sinfónica ha experimentado también un "notable impulso" en la presencia digital de su actividad artística, con una presencia total en sus diferentes plataformas de redes sociales que asciende a más de 32.000 seguidores.

Destaca especialmente el canal de YouTube de la ROSS, que experimentó un crecimiento "extraordinario" durante la temporada 2024/2025. El número de visualizaciones aumentó en un 41,64%, pasando de 36.500 a 51.700, reflejando un mayor alcance y proyección del contenido.

"Este éxito se debe en gran medida a la publicación en alta definición de las grabaciones audiovisuales de casi todas las obras interpretadas en el ciclo Sinfónico, una iniciativa que ha despertado un creciente interés del público y ha permitido acercar la actividad artística de la ROSS a nuevas audiencias, dentro y fuera de Sevilla".

Además, la temporada pasada la orquesta inició también un nuevo soporte de comunicación creando el Podcast de la ROSS, con el que la institución cada semana trata de divulgar de forma sencilla información del repertorio de sus conciertos previamente a los mismos, para acercar la música clásica y sinfónica a toda la población.