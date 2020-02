El nuevo rol de Sergi Gómez

De descarte a titular

Lo que es el fútbol. Un futbolista que hoy está en la grada mañana puede ser titular indiscutible. Un jugador con el que no cuente el entrenador puede terminar siendo, si se dan las circunstancias, imprescindible. Algo así le está pasando a Sergi Gómez. En verano le comunicaron que Lopetegui no iba a contar con él. Estuvo a punto de marcharse ante el interés de Espanyol y Atalanta, pero finalmente no cristalizó acuerdo alguno. Arrancó la liga y, efectivamente, el míster no contaba nada con él. O no le convocaba o le dejaba en el banquillo. Sólo jugó 7 minutos ante el Leganés el 1 de diciembre. Y ahora todo ha cambiado. La baja forma de Koundé y la lesión de Carriço, sumado a su inminente marcha, han cambiado las tornas del defensa catalán.