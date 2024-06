"Suspenso" de los socialistas al primer año de mandato del alcalde José Luis Sanz

De "año perdido" califican desde el principal partido de la oposición, el PSOE, este primer año de mandato del alcalde de Sevilla José Luis Sanz.

Los socialistas han sido hoy bastantes críticos con la gestión del alcalde del que dicen que "ni conoce, ni entiende Sevilla", y ha quedado demostrado que "no es capaz de afrontar los grandes desafíos de la ciudad" ha apuntado el portavoz socialista Antonio Muñoz.

Asegura Muñoz que el mandato de Sanz "está vinculado a los líos", donde "la ciudad solo ha sido noticia por cerrar la plaza de España, por el referéndum de la Feria o por el frustrado pacto con Vox". Pero según el portavoz socialista una evidencia clara de su fracaso es su promesa de que Sevilla estaría más limpia. "Es un estrepitoso fracaso la promesa electoral de Sanz que en tres meses se iba a notar que Sevilla iba a estar más limpia. La única decisión que han tomado, y lo hemos reiterado en varias ocasiones, se llama un sueldo de 140.000 euros al año para el gerente de Lipassam".

Para Muñoz, "Sanz solo se siente cómodo en la confrontación y en la soberbia" y lamenta que en este primer año no haya querido "sentarse a negociar ni a escuchar a los grupos" por eso le ha pedido al Partido Popular que "reflexione si es el momento de dar paso a otra persona del partido" para ponerlo al frente del ayuntamiento, sobre todo después de haber perdido una cuestión de confianza. "Cuando uno pierde una cuestión de confianza, no puede seguir aferrado al cargo. El pleno le dijo que 'no', cuando él mismo se ha metido en este lío". No obstante, "no pediremos la dimisión, pero puede dar paso a otra persona".

Para Muñoz, ha sido un año "con muchas mentiras y rectificaciones" porque "no sabe lo que quiere: ahí está la tasa turística, la ordenanza de veladores o Tablada". En cuanto al presupuesto, "no nos hemos levantado de la mesa de negociación, como aseguran. Nos hemos sentado dos veces para hablar de este tema, pero no para negociar", ha subrayado en el marco de ese balance, centrado en el primer año de alcalde de Sanz.