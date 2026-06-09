Las piscinas municipales abrirán los fines de semana de junio para combatir las altas temperaturas

De este modo, las piscinas de Alcosa, Torreblanca y Rochelambert abrirán los días 13, 14, 20 y 21 de junio, de 12,00 a 20,00 horas, para baño recreativo, "ampliándose la temporada de verano, que será desde el 23 de junio al 6 de septiembre".

Esta medida se suma a otras adoptadas por el actual Gobierno local, "como la ampliación de la temporada de verano en un 20%, para hacerla coincidir con las vacaciones escolares, y la próxima apertura de una quinta piscina municipal en Sevilla Este (Entreflores)".

Para la edil de Dportes, María Tena, desde la llegada del PP al Ayuntamiento, el alcalde, José Luis Sanz, "se ha marcado como objetivo mejorar todas las instalaciones deportivas, empezando por las piscinas, con ampliación de la temporada de verano para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar".