Moreno ve "electoralismo" en el Consejo de Ministros extraordinario por la sequía

Y en este contexto, Moreno ha cuestionado que este Consejo de Ministros se produzca a escasos días de las elecciones del próximo 28 de mayo. "Nosotros llevamos cuatro años hablando de sequía y proponiendo soluciones concretas", ha agregado. "Pese a que la Junta de Andalucía solo tiene pocas competencias hemos puesto 300 millones de euros que se están ejecutando. Ahora se han dado cuenta de que han metido la pata y no tienen un discurso del agua", ha proclamado Moreno.

LO QUE TARDA EN HACERSE UN PANTANO

Por ello, Moreno ha advertido que la batería de millones de euros que prevé que se anuncien tras este Consejo de Ministros extraordinario "no se van a ejecutar" porque, según ha señalado, un pantano tarda en hacerse cinco años. "Llevamos cuatro años y medio hablando de esto y ahora hacen un Consejo de Ministros, bienvenido que reaccionen a un gravísimo problema que tienen los ganaderos y los agricultores. Pero no han hecho desaladoras, no han hecho los pantanos", ha censurado Moreno. Aquí, Moreno se ha preguntado "dónde está la política hidríca del Gobierno", situando a los 'populares' en "el centro" del "negacionismo de unos y del no hacer nada de otros".