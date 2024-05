AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El alcalde de Sevilla descarta rotundamente un pacto con Vox y planea una cuestión de confianza

El alcalde de Sevilla José Luis Sanz ha hablado esta mañana por primera vez de la posible entrada de Vox en el gobierno municipal y ha despejado cualquier duda. Ha dicho rotundamente que "no" va a pactar con Vox. La primera semana de junio convocará un pleno de presupuestos donde el PSOE dice "tiene aquí una oportunidad para abstenerse y demostrar que no quieren que Vox entre en el gobierno". Si en ese pleno los grupos siguen votando no a las cuentas, se planteará una cuestión de confianza.