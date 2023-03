En libertad con cargos los detenidos por intentar vender a una recién nacida

Han quedado en libertado con cargos las 4 personas implicadas en el intento de una compraventa de una recién nacida. Están acusadas de intentar venderla a una pareja que no podía tener hijos a cambio de una alta cantidad económica.

Fue el Hospital Virgen del Rocío quien avisó a la policía de que una mujer que acababa de dar a luz, había presentado la documentación que era de otra persona.

Lo que "a priori" pretendían realizar estas cuatro personas era un tratamiento de maternidad subrogada, donde las parejas que no pueden tener hijos contratan a una mujer para que geste a su bebé y entregarlo posteriormente a cambio de una compensación económica. Este tipo de maternidad en España es "ilegal".

Tras diversas gestiones, los investigadores tuvieron conocimiento que el caso se trató por el personal sanitario como "embarazo mal controlado", dado que no constaban seguimientos ni pruebas anteriores. Asimismo, en el historial clínico de la parturienta figuraban registros de haber solicitado un tratamiento de fecundación in vitro al no poder tener hijos, "hechos que fueron relevantes para presuponer que se estaba haciendo pasar por otra persona".