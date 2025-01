"Te voy a sacar las tripas": el duro audio de la amenaza del supuesto asesino del menor en Sevilla

Los investigadores de la Guardia Civil analizan un vídeo amenazante que recibió el menor de 17 años fallecido ayer tras recibir una puñalada a la salida de un instituto en Gerena (Sevilla) y que presuntamente le envió por redes sociales el joven de 19 años ya detenido, acusado de ser el autor del delito.

La investigación relaciona lo ocurrido con una cuestión de celos ya que el primero de los dos detenidos por la Guardia Civil envió un vídeo amenazante por redes sociales a la víctima tras hablar a su novia por redes.

En dicho mensaje, se escucha al supuesto asesino amenzar a la víctima: "Illo, escúchame niño, me cag* en todos tus muert** socio, cuando te voy a sacar las tripas, hijo de put*, a ti y a tu madre. ¿Te estás enterando o no, niño? Que eres un put* niño chico de mier** socio. Todo el día mirando a mi novia en el instituto y ahora dándole a seguir en Instagram, ¿tú que eres tonto o qué, socio? Que te he dado a seguir 20 veces y no me has aceptado. Me cag* en tus muert**. A ver si te cojo que te voy a sacar las tripas, hijo de put*".

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado este jueves de un segundo detenido, también mayor de edad, que se suma al joven de 19 años vecino de El Castillo de las Guardas que fue arrestado ayer como presunto autor del delito en el que perdió la vida un menor de Aznalcóllar a las puertas del instituto de Gerena donde cursaba estudios.

En el coche en el huyeron de la escena del crimen viajaban otras personas. Todos los implicados, tanto mayores como menores de edad, ya han sido identificadas y "no se descartan más detenciones, según la investigación avance", tal como señala la Guardia Civil.

Los investigadores han recuperado el arma homicida y ahora se están llevando a cabo labores criminalísticas en torno al trágico suceso ocurrido sobre las 14,35 horas del miércoles.

Desde el 112 se recibió un aviso respecto a un joven que necesitaba asistencia médica urgente, al haber sido agredido y estar inconsciente en las inmediaciones del instituto de Gerena, siendo movilizado un helicóptero del 061 y dotaciones de la Policía Local y la Guardia Civil, dadas las alusiones a un posible apuñalamiento.