Justin Timberlake, primer confirmado del Icónica Sevilla Fest 2025

La organización ha señalado que tras 20 años sin pisar suelo español, la cita que ofrece Icónica Fest será una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo de primer nivel a la altura del público de Icónica, cuando la cita sevillana celebra su V aniversario.

Las entradas para este evento protagonizado por uno de los artistas internacionales más "emblemáticos" de la actualidad, estarán a la venta a partir de las 10,00 horas del jueves 26 de septiembre en la web del Festival: www.iconicafest.com. Además, los fans del artista podrán escuchar sus grandes éxitos junto con las canciones de su último álbum 'Everything I Thought It Was', el sexto de su carrera en solitario, ya disponible en todas las plataformas.

Con esta primera confirmación internacional de Justin Timberlake para el 30 de mayo, Icónica Sevilla Fest comienza a configurar su calendario 2025, el año de su V Aniversario, en el que volverá a ofrecer experiencias "únicas" en la Plaza de España de Sevilla.

Con cifras de "auténtico vértigo" conseguidas en solamente cuatro ediciones, Icónica Sevilla Fest 2024 cerraba sus puertas el pasado mes de julio con una IV edición repleta de nombres iconos de las músicas de todos los tiempos, como Ricky Martin, Marc Anthony, The Prodigy, Tom Jones, Arcade Fire, Loreena Mckennitt, Keane, Carlos Vives o Maluma, entre muchos otros, y presentando unos datos de balance abrumadores, reuniendo a casi 214.000 personas y con un impacto económico de 190 millones de euros sobre la capital hispalense, y un impacto de comunicación cifrado en 65 milllones de euros.