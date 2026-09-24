Investigado por circular en sentido contrario por la A-92 tras cuadruplicar la tasa de alcoholemia

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos sucedieron cuando el vehículo sufrió un siniestro vial al colisionar contra una señal de tráfico.

Posteriormente, reanudó la marcha en sentido contrario y generó un "grave riesgo en la circulación del resto de usuarios de la vía". Así, fue alertado el Centro Operativo de Tráfico (COTA) de la Guardia Civil de Sevilla. Los agentes interceptaron el vehículo y pudieron neutralizar la situación de peligro.

Las pruebas de alcoholemia practicadas arrojaron un resultado de 1,08 mg/l de alcohol en aire espirado, cifra que cuadruplica el límite legal máximo permitido.

El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas puede ser castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, recuerda la Guardia Civil.