Un herido tras colisionar un tranvibús con un vehículo que invadió el carril reservado en Sevilla Este

El accidente ha tenido lugar a las 8,45 horas, cuando un vehículo privado ha invadido la plataforma segregada para la línea TB1 en el cruce entre la avenida de la Aeronáutica con la avenida de las Ciencias, provocando que el conductor de la línea de tránsito rápido tuviera que frenar bruscamente en un intento de evitar la colisión, informan fuentes municipales.

La Policía Local y los servicios de emergencias del 061 han acudido al lugar para atender a los posibles afectados por el incidente. Los sanitarios han atendido en el interior del autobús a un usuario que presentaba por contusión de la muñeca.