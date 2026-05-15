ESTAFA MILLONARIA

Detenidos cinco miembros de una red que estafó 1,3 millones con ventas falsas de viviendas

La Policía Nacional ha detenido a cinco individuos al desarticular una organización criminal presuntamente dedicada a cometer estafas inmobiliarias mediante la suplantación de identidades y la falsificación de documentación, una operación que ha esclarecido una defraudación valorada en más de 1,3 millones de euros.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, la organización localizaba viviendas que se encontraban en alquiler y, mediante documentación falsa e identidades que habían sido usurpadas, contactaban con los propietarios o anunciantes para poder acceder a los inmmuebles.

Mar Chacón

Sevilla |

Detenidos cinco miembros de una red que estafó 1,3 millones con ventas falsas de viviendas
Detenidos cinco miembros de una red que estafó 1,3 millones con ventas falsas de viviendas | Europa Press

De esta forma y tras conseguir el control de la vivienda, los investigados buscaban compradores interesados, principalmente agencias de inversión inmobiliaria. Después, formalizaban estas operaciones con documentación falsificada, entre la que se encontraban certificados administrativos, recibos y otros documentos.

Se trataba así de un entramado especializado en la venta fraudulenta de viviendas utilizando identidades usurpadas y abundante documentación falsificada para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Los investigados llegaban incluso a obtener documentos notariales utilizando identidades usurpadas. Además, canalizaban el dinero obtenido también mediante cuentas bancarias con identidades falsas. La investigación ha permitido esclarecer una defraudación valorada en más de 1,3 millones de euros.

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