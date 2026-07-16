Desmantelada red de explotación laboral que hacinaba a extranjeros en una nave y les cobraba hospedaje

Según ha detallado el Instituto Armado en una rueda de prensa, además del empresario agrícola y propietario de la finca, se han investigado a otras tres personas como cooperadores necesarios en tareas logísticas de supervisión y transporte de los trabajadores, después de que el pasado mes de enero los agentes hubiesen conocido a través de varios ciudadanos extranjeros en situación irregular, de las condiciones abusivas a las que estaban siendo sometidos.

Como consecuencia de estas informaciones se inicia la denominada operación 'Baetis Cistus' llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de La Rinconada, que llevó a los investigadores a concretar una presunta doble vía de financiación ilícita de la organización criminal.

De esta manera, la benemérita constató el modus operandi del cabecilla de este entramado quien captaba a personas extranjeras en situación irregular en España favoreciéndose de las necesidades económicas de estos, para una vez eran captadas, trasladarlas a una nave industrial ubicada en la localidad.

En base a las pesquisas e investigaciones llevadas a cabo, se ha constatado que en el interior de dicha nave llegaron a hacinarse hasta 18 personas en condiciones de insalubridad, careciendo de baños, duchas o cualquier condición mínima de habitabilidad.

Igualmente, el responsable, ahora detenido, abonaba los primeros días de trabajo ganándose así la confianza de estas personas y a los pocos días dejaba de pagarles de forma sistemática a estos trabajadores y pasaba a cobrarles una cantidad económica diaria en concepto de pernoctación, así como por el traslado al lugar de labranza, lo que conllevaba que los trabajadores contrajeran una deuda con su propio empresario.

Asimismo, cuando los perjudicados reclamaban el dinero adeudado por su trabajo, el ahora detenido respondía con violencia a través de amenazas de muerte por medio de mensajes telefónicos, llegando a esgrimir armas blancas de grandes dimensiones, así como intimidándoles con perros de razas peligrosas en presencia de estas personas.

ESTAFA GENERALIZADA AL SECTOR AGRÍCOLA EN HUELVA Y SEVILLA

Paralelamente se ha constatado la comisión de un presunto delito de estafa imputable al detenido, quien ofrecía grandes beneficios económicos a distintos propietarios de fincas agrícolas, ubicadas principalmente en las provincias de Huelva y Sevilla, por la recolección del producto realizado por sus trabajadores.

Una vez se obtenía el producto, este era vendido por el detenido de manera directa en almazaras de Badajoz y Huelva, cobrando directamente altas cantidades las cuales posteriormente no eran entregadas a los propietarios de las fincas.

Además, los investigadores han comprobado una elevada pérdida monetaria y un alto perjuicio económico por la apropiación indebida de material agrícola y el fraude sufrido por los propietarios de las fincas.

De este modo, la operación ha concluido con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de esta persona en calidad de detenido como presunto autor de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros, estafa continuada, amenazas y apropiación indebida, e igualmente se ponen a disposición judicial de otras tres personas como presuntos autores de un delito de cooperación necesaria.