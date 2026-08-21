COSTA ALMERÍA

La Boya de Cabo de Gata en Almería registra su temperatura más alta con 28,84 grados

El miércoles 20 de agosto ha registrado un nuevo récord absoluto de temperatura máxima en el Mediterráneo al alcanzar los 28,84 grados centígrados como consecuencia del calentamiento progresivo del mar constatado en los últimos años.

Redacción

Sevilla |

La Boya de Cabo de Gata en Almería registra su temperatura más alta con 28,84 grados
La Boya de Cabo de Gata en Almería registra su temperatura más alta con 28,84 grados | Europa Press

Ha sido a las 13:00 horas del miércoles 20 de agosto cuando la temperatura se ha mantenido por encima de los 28 grados centígrados prácticamente a lo largo de toda la jornada, entre las 9 y las 2 horas también del jueves.

La propia Aemet alertaba este miércoles de temperaturas en el mar Mediterráneo "muy por encima de lo normal" para esta época del año, con la boya del Puerto de Málaga llegando a registrar el pasado martes "un valor increíble" de 28,8 grados centígrados.

La marca alcanzada este miércoles por la baliza de Cabo de Gata es la más alta registrada desde que en 2001 comenzaran las anotaciones, ya que supera la temperatura máxima de 28,61 grados centígrados que prevalecía hasta ahora y que se había alcanzado a la 1,00 de la madrugada del 21 de agosto de 2024.

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