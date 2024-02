El alcalde de Sevilla: "El tema de la Caseta del PSOE no tiene arreglo"

La retirada de la caseta de Feria del PSOE, no tiene "arreglo". Así de tajante se ha mostrado esta mañana el alcalde de Sevilla el popular José Luis Sanz que ha dado por cerrado el tema.

Mientras los socialistas avisaban hace días de que iban a presentar acciones legales si finalmente se quedaban sin caseta, hoy el alcalde ha sido claro y ha dicho que los argumentos del Partido Socialista "no tienen recorrido" y que van a tener las "mismas consideraciones" con ellos, que con cualquier "otro sevillano".

"No tiene arreglo. Es un debate zanjado y no tiene más recorrido", ha dicho el alcalde, asegurando que el PSOE, que insiste en que no abonó en el plazo habilitado la tasa de obligado cumplimiento para conservar los módulos de su caseta a cuenta de problemas informáticos y los ciberataques.

Mañana jueves, antes del pleno ordinario, se va a celebrar junta de gobierno local donde se va a aprobar el reparto de los cinco módulos de la caseta que ha perdido el PSOE.