220.000 toneladas de aceituna y 45.000 empleos en la próxima campaña de verdeo 2026

Para esta campaña, que comenzará en la segunda quincena de septiembre, se espera emplear a aproximadamente 45.000 trabajadores durante los 30 o 40 días que se estima dure la recogida.

Este año las plantaciones han presentado mucha cantidad de fruto pero de un tamaño menor, debido a las altas temperaturas de agosto. Señalan desde el sindicato que podría incrementarse si se producen lluvias durante las próximas semanas.

El Aljarafe concentrará 120.000 y 140.000 de las toneladas recogidas, principalmente de aceituna manzanilla, una gran parte de la producción.

Desde el sindicato han hecho de nuevo un llamamiento al empresariado para evitar cualquier tipo de discriminación en la contratación entre hombres y mujeres. Además de que todas las jornadas sean declaradas, evitar situaciones de fraude y prácticas de trabajo a destajo.

Además, han exigido seguridad y salud laboral en el campo, y un aumento de la prevención de riesgos laborales.