Nimo Grupo refuerza su liderato en la GR Cup Spain 2026 con una victoria en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha acogido el cuarto meeting de la GR Cup Spain 2026, una cita que tuvo un significado especial para Nimo Grupo. Por primera vez en esta temporada, la competición se disputó en Andalucía, lo que permitió al grupo estar representado no solo en pista, sino también en las gradas, donde una numerosa representación de empleados y sus familias acompañaron a la escudería Nimo GR a lo largo de toda la jornada. Una muestra del compromiso de Nimo Grupo con su piloto y con un proyecto deportivo que va más allá del patrocinio: el de acompañar, desde el principio, a las personas que forman parte del mismo.

Jornada del sábado: victoria con autoridad

La primera carrera del fin de semana estuvo condicionada por las altas temperaturas y la consiguiente gestión de los neumáticos como uno de los factores importantes del sábado, algo que situó la gestión del ritmo como elemento clave de la carrera. Marco Aguilera salió desde la pole y mantuvo el liderato de forma ininterrumpida hasta la meta, sin dar opción a los otros participantes. Una victoria sólida, firmada en casa y celebrada junto a todo el equipo.

Nimo Grupo, un equipo dentro del equipo

La presencia de Nimo Grupo en el Circuito de Jerez fue mucho más que institucional. El grupo ha acompañado a Marco Aguilera y a la escudería Nimo GR desde el primer momento de la temporada, asumiendo un compromiso que va más allá del patrocinio: el de hacer que el piloto se sienta parte del grupo y el grupo se sienta parte de la competición. En Jerez, con empleados y sus familias en la grada, ese vínculo se hizo visible de una forma especialmente significativa.

Domingo: cuarto puesto con 30 kg extra

El reglamento de la GR Cup Spain establece que cada victoria en primera posición conlleva 30 kg adicionales de lastre en la siguiente carrera, una medida destinada a igualar la competitividad de la competición. Con ese hándicap, Marco Aguilera afrontó el domingo una segunda carrera mucho más compacta, con diferencias mínimas entre los primeros clasificados y varias pugnas abiertas hasta la última vuelta. El piloto de la escudería Nimo GR terminó en cuarta posición, a escasos segundos del podio, en un resultado que refleja el nivel y la regularidad del equipo incluso en las condiciones más exigentes.

Liderato consolidado a dos meetings del final

Tras cuatro de las seis pruebas que componen el campeonato, Marco Aguilera mantiene la primera posición en la clasificación general, con una ventaja de 21 puntos sobre el segundo clasificado. En la categoría júnior, el piloto de la escudería de Nimo GR también encabeza la tabla. Las dos últimas citas, Circuito de Navarra (9–11 de octubre) y Circuito de Madrid Jarama-RACE (23–24 de octubre), definirán el desenlace de una temporada en la que Nimo GR llega con la posición más favorable para optar al título.