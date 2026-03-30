Laboratorios Best Medical colabora con la Hermandad de la Macarena

Laboratorios Best Medical colabora con la Hermandad de la Macarena en apoyo a sus hermanos

La semana pasada, la Hermandad de la Macarena recibió la visita de Laboratorios Best Medical, que hizo entrega de 500 muestras de su producto Apitox, una crema de masaje deportivo, dentro de su iniciativa dirigida al ámbito cofrade: “Cuando los pesos pesan, Apitox responde”.

Redacción

Sevilla |

Laboratorios Best Medical colabora con la Hermandad de la Macarena en apoyo a sus hermanos
Laboratorios Best Medical colabora con la Hermandad de la Macarena en apoyo a sus hermanos | laboratorios Best Medical

Con esta acción, la entidad quiere aportar su granito de arena al bienestar y la recuperación muscular de quienes forman parte esencial de nuestra estación de penitencia: costaleros, armaos y músicos, cuyo esfuerzo y entrega requieren también de atención y cuidado.

En el acto estuvieron presentes Silvia Cantos, CEO de Laboratorios Best Medical, y María Martín, CMO de la compañía, quienes fueron recibidas por el Hermano Mayor, Fernando Fernández Cabezuelo, junto a varios miembros de su Junta de Hermandad.

Como muestra de agradecimiento, la Hermandad hizo entrega a las representantes de la entidad de un recuerdo conmemorativo de este gesto de colaboración.

Desde Laboratorios Best Medical reafirman así su compromiso con el cuidado y la salud, apoyando a quienes mantienen viva una de las tradiciones más emblemáticas de nuestra tierra.

Sobre Laboratorios Best Medical

Laboratorios Best Medical es una compañía sevillana comprometida con la innovación en salud preventiva y bienestar natural, especializada en la creación, fabricación y distribución de complementos alimenticios, cosmética, alimentación funcional y suplementación animal.

Con más de 130 profesionales y presencia en 20 países, su misión es mejorar la salud y el bienestar de las personas y las mascotas a través de soluciones de alta calidad. Sus procesos de fabricación están diseñados para minimizar el impacto ambiental, utilizando tecnologías sostenibles y de vanguardia.

Laboratorios Best Medical ofrece una amplia gama de productos de marca propia para el canal farmacia y el canal retail, así como la fabricación de marca de distribuidor (MDD), adaptándose a las necesidades específicas de sus clientes.

Para más información, visita el sitio web en www.laboratoriosbestmedical.com o sígueles en sus redes sociales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer