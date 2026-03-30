Laboratorios Best Medical colabora con la Hermandad de la Macarena en apoyo a sus hermanos

Con esta acción, la entidad quiere aportar su granito de arena al bienestar y la recuperación muscular de quienes forman parte esencial de nuestra estación de penitencia: costaleros, armaos y músicos, cuyo esfuerzo y entrega requieren también de atención y cuidado.

En el acto estuvieron presentes Silvia Cantos, CEO de Laboratorios Best Medical, y María Martín, CMO de la compañía, quienes fueron recibidas por el Hermano Mayor, Fernando Fernández Cabezuelo, junto a varios miembros de su Junta de Hermandad.

Como muestra de agradecimiento, la Hermandad hizo entrega a las representantes de la entidad de un recuerdo conmemorativo de este gesto de colaboración.

Desde Laboratorios Best Medical reafirman así su compromiso con el cuidado y la salud, apoyando a quienes mantienen viva una de las tradiciones más emblemáticas de nuestra tierra.

Sobre Laboratorios Best Medical

Laboratorios Best Medical es una compañía sevillana comprometida con la innovación en salud preventiva y bienestar natural, especializada en la creación, fabricación y distribución de complementos alimenticios, cosmética, alimentación funcional y suplementación animal.

Con más de 130 profesionales y presencia en 20 países, su misión es mejorar la salud y el bienestar de las personas y las mascotas a través de soluciones de alta calidad. Sus procesos de fabricación están diseñados para minimizar el impacto ambiental, utilizando tecnologías sostenibles y de vanguardia.

Laboratorios Best Medical ofrece una amplia gama de productos de marca propia para el canal farmacia y el canal retail, así como la fabricación de marca de distribuidor (MDD), adaptándose a las necesidades específicas de sus clientes.

Para más información, visita el sitio web en www.laboratoriosbestmedical.com o sígueles en sus redes sociales.