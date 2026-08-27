Los dragones del mar llegan al Acuario de Sevilla, una de las especies más extraordinarias del océano

Originarios de las aguas templadas del sur de Australia y Tasmania, los dragones del mar pertenecen a la familia de los signátidos (Syngnathidae), al igual que los caballitos de mar y los peces pipa. Sus prolongaciones, similares a las algas marinas, les permiten confundirse con el entorno mientras las corrientes los desplazan suavemente, convirtiéndolos en auténticos maestros del camuflaje. Además, comparten con los caballitos de mar una de las adaptaciones reproductivas más sorprendentes del reino animal: es el macho quien transporta y protege los huevos hasta su eclosión.

Ligados estrechamente a los bosques de macroalgas y praderas marinas, los dragones del mar dependen de estos ecosistemas para sobrevivir. La degradación de su hábitat, junto con la contaminación de las zonas costeras, ha llevado a que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) catalogue esta especie como “casi amenazado”, poniendo de manifiesto cómo la conservación de estos ecosistemas resulta fundamental para garantizar el futuro de esta y de muchas otras especies marinas

"La llegada de los dragones del mar supone una gran oportunidad para seguir acercando al público especies poco conocidas y despertar su curiosidad por el océano. Son animales realmente sorprendentes, pero, sobre todo, nos ayudan a explicar la importancia de conservar los ecosistemas marinos y la extraordinaria biodiversidad que albergan", destaca Javier Landa, director técnico del Acuario de Sevilla.

Con esta incorporación, el acuario hispalense continúa consolidándose como uno de los principales espacios dedicados a la divulgación, la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad marina en Andalucía, acercando a sus visitantes especies únicas que invitan a descubrir la extraordinaria riqueza de los océanos y la necesidad de protegerlos.