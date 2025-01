El Sevilla quiere a Alerrandro y Sangante

Tras jugar cedido la temporada pasada en el Esporte Clube Vitória, con el que marcó 15 goles y repartió cuatro asistencias en la Serie A brasileña, el delantero centro de 25 años y 1,80 metros de estatura ha regresado al club que ostenta sus derechos, el Bragantino. Pero su entrenador no cuenta con él y van a escuchar ofertas. Se está ejercitando al margen de sus compañeros esperando que cristalice alguna de las propuestas que han surgido en las últimas fechas, de las que destacan las de Sevilla y CSKA de Moscú. Si no cuaja, publica Marca que otra opción que maneja Víctor Orta es la de Gio Simeone. No están contando mucho con él en el Napoles, donde ha participado en algo más de 400 minutos entre liga y copa.

Además de punta, el míster ha pedido más refuerzos pero todo dependerá de las ventas. El Sevilla necesita equilibrar cuentas y no descarta vender a Badé o Lukebakio, que son los que tienen mejor cartel. El Aston Vila ha mandado a Diego Carlos al Fenerbahçe y busca central. Según Relevo, Monchi ya ha hecho una oferta a la que fuera su entidad, de momento rechazada: 21 millones fijos y 4 en variables. Si suben un poco y venden al francés, Orta tiene en el punto de mira al senegalés de 22 años Arouna Sangante, capitán del Le Havre galo y que tiene unos 10 millones de valor de mercado.

Habrá que estar pendientes de otras suculentas ofertas que puedan llegar, por ejemplo por Dodi Lukebakio. El Napoles ha vendido a Khvicha Kvaratskhelia al PSG y, según la prensa italiana, ha mostrado interés en el atacante sevillista. Si llegan a unos 30-35 millones de euros, el club nervionense diría que sí. Los napolitanos también han tanteado a Garnacho (Manchester United) o Federico Chiesa (Liverpool). Los días que le quedan al mes de enero serán movidos en el Sánchez Pizjuán.