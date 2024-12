El Sevilla pelea por Juninho y Rubén Vargas

Tanto es así que el club nervionense tiene ya un acuerdo verbal con ambos jugadores, pero no con sus clubes. El Sevilla ha hecho una oferta de dos millones de euros al Qarabag por Olávio Vieira dos Santos Júnior "Juninho", rechazada por el club azerí. Han dicho que no quieren deshacerse de él en invierno, pero no deja de ser una forma de apretar para sacar más dinero. Si el Sevilla sube, se lo lleva, pero claro... no están las arcas sevillistas para muchos dispendios. Orta sabe que tiene 4 millones para gastar, del excedente de la marcha de Ocampos, entre el 20 % de la plusvalía de su traspaso y el 60% de lo que liberó de su salario, pero esos 4 kilos hay que repartirlos entre el delantero y el extremo.

El entrenador del punta brasileño, Gurban Qurbanov, ha reconocido que Juninho le pidió que no contase con él. "Juninho quiere irse al Sevilla. Antes tuvo oferta y no las aceptó, pero la del Sevilla sí lo ha hecho. Me dijo que no pudo dormir cuando aceptó la oferta del Sevilla y que si Qarabag y Sevilla se ponen de acuerdo, será feliz". Y el director general del Qarabag aseguraba que "sí, hemos recibido una oferta oficial del Sevilla por Juninho, pero no estamos de acuerdo, no es posible venderle ahora en invierno. Todo el mundo sabe que es un jugador muy importante para nuestro club". Importante es, pero poderoso caballero es don dinero. El Sevilla podría subir en las próximas horas la oferta y acercarla a los tres millones de euros por este jugador brasileño de 28 años, que suma ya 25 partidos oficiales desde verano, firmando 10 goles y 3 asistencias.

Y en cuanto al extremo zurdo, el numero uno de la lista es Rubén Vargas, que termina contrato en junio con el Augsburgo. El conjunto alemán está intentando renovarle pero el jugador no está por la labor. El Sevilla ya tiene un acuerdo verbal con el jugador, pero no con el club, que pide traspaso. Vargas ha jugado poco. Hasta la fecha, el internacional suizo ha participado en siete partidos de Liga y dos de Copa, acumulando 338 minutos. Sufrió una lesión de tobillo que provocó que se perdiera aproximadamente un mes de competición, pero ya está recuperado.