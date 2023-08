El Sevilla desafía a Guardiola y Haaland en El Pireo

El campeón de la Champions contra el Sevilla, una vez más. En Nervión vuelven a soñar con la Supercopa de Europa, un título que le resulta esquivo - sólo pudieron ganarlo en 2007 ante el Barcelona - y en el que, de nuevo, no parte como favorito. La derrota ante el Valencia en la primera jornada y las cabos sueltos aún en la planificación de la plantilla - con su valioso portero, Yassin Bono, en la rampa de salida -, contrastan con la de un todopoderoso equipo que, tras ganar Premier League y Champions, ha comenzado su competición doméstica con triunfo convincente y un par de goles de su bestia particular, Erling Haaland.

No obstante, el Sevilla siempre da guerra en la Supercopa, haya o no éxito. Y Guardiola tiene tres bajas nada desdeñables: De Bruyne, Bernardo Silva y Rubén Dias. Los ingleses podrían formar con un once compuesto por Ortega; Walker, Akanji, Gvardiol, Lewis; Kovacic, Rodri; Foden, Julián Álvarez, Grealish; y Haaland.

En el Sevilla, la baja de Fernando por gastroenteritis obliga a Mendilibar a modificar su plan. Sow podría jugar su primer encuentro como titular. Marcao y Nianzou se quedaron también en Sevilla, tocados. El once del Sevilla podría ser el formado por Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Rakitic, Sow, Suso; Lamela, Ocampos y En-Nesyri.

Habrá 1.200 sevillistas en el estadio del Olympiacos para disfrutar de la decimocuarta final europea de su equipo.