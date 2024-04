Isaac Romero, dos meses de baja

El club nervionense anunció que habían realizado al canterano "una ecografía que ha revelado que sufre una lesión miotendinosa de grado II-III de isquiotibiales en el muslo derecho. En la tarde de hoy, asimismo, se le realizó una nueva resonancia para determinar el alcance de la lesión, que confirma el diagnóstico y establece un periodo de recuperación para el delantero lebrijano de entre seis y ocho semanas, por lo que, en principio, no podrá volver a competir en lo que queda de la presente temporada". La baja se produce justo cuando había alcanzado el número de partidos disputados que provocaba un aumento en su cláusula de rescisión, que ahora alcanza los 20 millones de euros. De todos modos, la intención del club es que, en el nuevo contrato que están negociando, esa cláusula suba a los 40 o 50 millones de euros. Ya se han producido varias reuniones entre la entidad y los agentes de Isaac y no debería haber problemas para que alcancen un acuerdo. Eso no quita para que siga siendo uno de los futbolistas por los cuales el Sevilla pueda sacar un necesario rédito económico, vista la complicada situación de las arcas.