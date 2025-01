Sevilla: un central, antes que un lateral

Existe la posibilidad de que García Pimienta tenga que tirar con Pedrosa y Kike Salas, para que el remanente que queda lo puedan utilizar en el central. Porque el único que está rindiendo bien es Badé. Gudelj no es central, a Marcao ya le conocemos, Kike Salas puede tener más opciones de jugar en la banda izquierda y Nianzou fue operado este martes en Barcelona para solventar esa rotura muscular... y no sabemos cuando volverá. Y en la lista de preferencias de Víctor Orta para esa posición está Arouna Sangante, del Le Havre francés, que le ha tasado en 5 millones de euros. No parece fácil que el club nervionense desembolse esa cantidad, después de haber invertido 8 kilos en Vargas y Akor Adams, pero quizás pueda haber más salidas que engorden las arcas. Hay otra opción, pero resulta complicada por su precio: el Sevilla habría preguntado a la Unión Deportiva Las Palmas por Mika Marmol, pero la entidad canaria se remite a la cláusula de rescisión, que es de 30 millones de euros.

En cuanto a salidas, pendientes de encontrar acomodo a Iheanacho y Barco, estudiar la oferta del Valencia por Suso y ver si finalmente llega algo serio por Isaac Romero y Juanlu. Hay equipos italianos interesados en los dos canteranos, pero como dijo Orta "no ha llegado ninguna oferta". Hasta las 23.59 del 3 de febrero pueden pasar muchas cosas.