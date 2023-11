Rui Silva no entrena a dos días del Betis-Aris Limassol

Manuel Pellegrini dará este miércoles la lista de convocados para la cita continental y ha saltado la duda con Rui Silva. Según lo visto en los últimos partidos, Claudio Bravo venía consolidándose como portero para LaLiga, mientras que el portugués es el elegido por el chileno para la Copa del Rey y la Europa League. Está por ver si lo de Rui Silva no pasa a mayores o si Bravo podría hacer doblete esta semana ante el Aris Limassol y en el derbi del Sánchez-Pizjuán.

Sabaly tampoco ha entrenado este martes, aunque el senegalés no puede jugar este jueves al no estar inscrito. Ya estuvo en la convocatoria frente al Mallorca y podría tener en el derbi sus primeros minutos desde el 27 de agosto. No obstante, Bellerín apunta de nuevo a titular ante el Sevilla. De hecho, salvo contratiempo, no sería extraño que Pellegrini repitiera once liguero por tercer partido consecutivo.

El Betis realizará este miércoles su último entrenamiento previo al choque ante los chipriotas, antes de dar la lista de convocados y la rueda de prensa del técnico con vistas a un partido en el que los verdiblancos pueden dar un gran paso adelante para encarrilar la clasificación para la próxima fase de la Europa League. Chadi Riad, Altimira, Sokratis y Juan Cruz tampoco jugarán ante el Aris.