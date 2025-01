Pimienta y el posible debut de Vargas ante el Valencia

Del nuevo futbolista del Sevilla comentaba el técnico catalán que "es un chico que quiere mejorar en su carrera, viene a un gran club como el Sevilla, está rodado y entre todos le hemos hecho ver que la intención es volver a estar lo antes posible arriba. Él, esa ambición que tiene, como internacional que quiere mejorar, da un paso adelante. Viene con mucha energía e ilusión. Es un perfil de jugador que queríamos y le agradecemos a la dirección deportiva y al presidente por traerlo lo antes posible tras la baja de Ocampos en septiembre y la de Jesús ahora enero. Creo que se adapta muy bien a nuestra forma de jugar y nos va a dar cosas positivas seguro".

En cuanto al mercado, ojo con posibles salidas inesperadas. Newcastle y Liverpool están muy interesados en Badé, mientras que el Leipzig lo está en Juanlu. Y el entrenador no lo desmiente y no descarta que se puedan marchar. "Eso te demuestra el potencial que tiene el Sevilla y sus jugadores. Badé es titular, internacional absoluto con Francia; Juanlu que lleva al máximo nivel ya un tiempo. Para todo lo que pueda suceder tenemos que estar preparados. Si acaban saliendo, que espero que no, tenemos que sustituirlos. Me consta que la dirección deportiva estará en posición rápidamente de reponer lo que vaya saliendo. Lo que sí que tengo muy claro es que si hay algún jugador con una oferta irrechazable o que por falta de minutos tiene que salir, quedará repuesto. Pero son suposiciones y me gustaría que se quedasen", declaró.

Tras el batacazo de la copa del rey en Almería, calificado por el míster como "accidente", llega el Valencia, al que espera "diferente. Cuando hay un cambio de entrenador siempre pasan cosas nuevas, una energía diferente para los jugadores... Hemos visto los dos partidos con Corberán y lo han hecho muy bien. Tendremos que estar a nuestro máximo nivel, demostrar que lo que pasó en Almería fue un accidente, especialmente en la segunda parte porque la primera fue bastante buena. Con muchas ganas de competir mañana en nuestro estadio. Todos nos tenemos que poner las pilas para que lo que pasó no vuelva a suceder".

La afición está enfadada por la eliminación copera y García Pimienta entiende que "tienen que mostrar lo que sientan. Estamos para darles a ellos, no al revés. Estoy convencido de que, a la que el equipo se lo deje todo, la afición estará. Tenemos que demostrar que el otro día nos equivocamos y que no puede volver a pasar. Desde el primer minuto, que la afición se enganche porque el equipo se lo esté dando todo".

Para terminar, habló de la reunión en el vestuario tras la eliminación copera el pasado sábado. Algunos medios publicaron que fue una bronca del presidente, pero el entrenador lo ha desmentido: "Lo que pasó en la segunda parte no fue de recibo. El presidente y Víctor estaban presentes, pero la conversación fue mía hacia los jugadores. Fue una conversación adulta tras una situación que no se puede volver a repetir. Estuvieron presentes, pero los que hablamos en la reunión fueron los jugadores y yo".