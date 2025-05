Caparrós: "Yo soy un biri más"

El técnico utrerano quiso hacer un guiño a los ultras del Sevilla, a la vez que rechazaba los actos violentos. "A nadie le gusta lo que sucedió. Sobre todo a los que somos sevillistas. Yo soy un Biri más y me identifico con la filosofía de los Biris del escudo, la camiseta del Sevilla y no estoy a favor de la violencia. Estoy en contra de la violencia, pero me identifico con ellos porque para ellos por encima de todo está su equipo y así nos lo van a demostrar", declaró. Tras la derrota y los momentos tensos vividos por la plantilla, Caparrós entiende que "hay que transmitirles confianza. Es un momento para estar unidos y que sepan que tienen el apoyo del cuerpo técnico. Ellos son los que van a jugar y yo debo transmitirles tranquilidad para enganchar a la gente. Nuestra gente va a estar. Yo estaría cabreadísimo como cualquier otro, estamos sufriendo mucho, pero cuando tenemos que estar, estamos, y mañana estoy seguro de que van a estar con los futbolistas".

Subrayó que "yo ya sabía que sería complicado. Es la peor situación a nivel social que hay y no se puede pedir nada a la gente porque la afición ya nos ha dado todo. Dependemos de nosotros y vamos a ver si mañana lo conseguimos. Es un partido en el que los dos equipos nos jugamos mucho. Yo confío mucho en mis jugadores".