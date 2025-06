Firma por tres años

Cordón es el hombre que tendrá que reflotar al Sevilla

Adiós Víctor Orta, hola Antonio Cordón. El técnico extremeño es el elegido. Firma por tres temporadas con el Sevilla y será el encargado de hacer una plantilla competitiva, al menos para no sufrir y no estar pendientes de los puestos de descenso. Y, logicamente, intentar levantar cabeza en la liga y poder mirar, como hace poco, hacia arriba y no hacia abajo.

Carlos Hidalgo | EFE