Cardoso y las papeletas para jugar en el Atleti

El club rojiblanco ha contactado con Cardoso y el estadounidense vería con buenos ojos jugar en el equipo del Cholo. Los contactos entre el Atleti y el jugador son continuos. Y también han comenzado ya las conversaciones de los colchoneros con el Real Betis. Pellegrini no quiere perder a una pieza tan importante pero sabe que si llega una oferta alta, le van a vender. Y va a llegar. El Tottenham no se ha pronunciado, a pesar de disponer de una opción preferente por Cardoso. Pero sí están llegando sondeos de más clubes. El que más interés está mostrando es el Atlético de Madrid, que estaría cerca de llegar a un acuerdo verbal con el futbolista. Ahora viene la parte del dinero: el Betis pide 40 millones de euros. El Atleti no llega a esa cantidad. Según nuestras informaciones, estarían dispuestos a llegar a unos 26 millones de euros más 4 en variables. El Betis, si la cifra fija asciende a 30 y se guarda por contrato un 20% de una futura venta, podría aceptar y dejar marchar al americano. Esas son las posturas, que lógicamente van a cambiar, porque así es el fútbol. No están muy lejanas, aunque tampoco cerca. Se avecinan semanas movidas.