Pellegrini, satisfecho a pesar de la derrota

El técnico chileno analizó el partido contra el Sevilla, lamentándose por las ocasiones falladas pero destacando lo bueno de su equipo. "Debimos convertir las ocasiones que tuvimos, no lo hicimos y eso en el fútbol se paga. Tuvimos mucho volumen ofensivo, tuvimos bastante intensidad y seguridad defensiva. Yo vi al Betis cómodo con balón ante un rival como el Sevilla, que además tiene un juego muy directo. Seguiremos mejorando la precisión. Siempre hay partidos amistoso útiles o inútiles. Creo que este fue útil. Me quedo con el juego, sería ideal también el resultado, pero creo que hicimos buen partido. Me quedo muy contento con el juego del equipo", declaró. Preguntado por la ausencia de Isco Alarcón, afirmó que "está en preparación. Sólo lleva cinco o seis entrenamientos, no creíamos que fuese óptimo que estuviese en el campo. Veremos si el sábado está, pero va a ser un jugador muy importante para nosotros este año".