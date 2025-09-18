Pellegrini: "La renovación viene siempre de la parte directiva"

Preguntado por su renovación, Pellegrini ha sido claro: "Ya se verá más adelante si hay un tiempo de juntarnos o no juntarnos. La renovación viene siempre de la parte directiva, no puedo ir yo a renovar mi contrato allá. Los tiempos que se manejan no podría decirlos yo porque no los conozco, los tiempos que uno tiene también van dependiendo de muchos factores". El técnico verdiblanco se ha mostrado sorprendido por la reacción a sus palabras de la semana pasada, donde utilizó tiempos pretéritos que invitaban a pensar en una última temporada en el Betis. "Me extrañó que sonara a despedida, no lo era para nada. Han sido cinco años muy bonito, si el sexto terminamos, la vida sigue y nos vamos a otra parte. Pero yo estoy muy feliz en el Betis. Ojalá pudiéramos continuar el trabajo en la medida en que se puedan seguir buscando objetivos", indicó.

Respecto al choque ante la Real Sociedad, el entrenador chileno ha señalado que "la necesidad de puntos para mí es siempre igual en cada partido, ganando o perdiendo. Los objetivos se alejan o se acercan en la medida en que se suman puntos. No se van a ganar todos los partidos, pero hay que tomárselos todos como una final. Sólo llevamos cuatro fechas y queda muchísimo por jugar, no tengo ninguna duda de que la Real, con el plantel que tiene, va a ser siempre un rival directo para pelear por Europa. Podrá estar mejor o peor en algún momento de la temporada, pero no creo que haya que despreciarlo o pensar que no va a estar peleando por los puestos europeos".