Pellegrini: “Me pareció un partido muy parejo hasta la expulsión de Edgar"

“Dividimos el partido en dos partes: con 11 contra 11 fue muy parejo, pero tras la expulsión el partido se terminó, tuvieron el dominio total. Tras la expulsión llega el gol de tiro libre que fue muy psicológico y era muy difícil dar la vuelta al marcador en desventaja y con un hombre menos, cambió el equilibrio del partido”, dijo en la rueda de prensa.

Pellegrini reiteró que era muy difícil que su equipo hiciera frente al partido con un hombre menos, un gol en contra y como visitante en un estadio como Mestalla.

“Los dos equipos intentaron ganar desde el comienzo, quizás el Valencia con mayor control de balón, pero igualado hasta la expulsión. Sin la expulsión fue un partido muy equilibrado y el 3-0 fue producto de un penalti, no sé si cuestionable o no, y ese gol final. El Valencia me pareció un equipo que juega y hace un buen fútbol”, finalizó.