Pellegrini: "Espero que no haya salidas"

El técnico chileno aseguró que "ojalá que no haya salidas, siempre debilitan. Si para que llegue alguien más barato tiene que salir uno más caro... Eso es debilitarse. Yo no entro en los temas económicos, eso lo maneja el club y ya veremos qué plantel vamos a tener al final de estos días". Sobre el partido ante el Levante, que ha empezado con un punto de seis, Pellegrini subrayó que "nunca se sabe qué equipo nos vamos a encontrar. Quizás fueron débiles en el primer partido y mucho más solidos contra Osasuna. Todos los equipos en sus casas son complicados, tienen el apoyo de su gente". Considera que para puntuar "tenemos que estar pensando que nosotros debemos tener un buen funcionamiento futbolístico colectivo y un rendimiento individual alto para no cometer errores".
Sobre su nuevo delantero, Troy Parrot, afirmó que "ya lo conocíamos bien, habíamos revisado muchos vídeos. Nos da potencia en ataque, tiene llegada y gol. Junto a Cucho tenemos dos hombres de área importantes. Es una temporada con muchísimos partidos. Ojalá se adapte rápido, pero hay jugadores que hablan inglés y no tiene problemas de entendimiento. Va a ser un elemento importante para un año que hay que hacer con un plantel y no sólo con un jugador".
El míster explicó que Abde está en la expedición, aunque no será titular. Y "a Lo Celso le quedan unos 15 días".