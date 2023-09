Pellegrini: "No creo que haya otra plantilla con dos centrales"

Manuel Pellegrini ha reconocido que entiende en términos económicos la operación de Luiz Felipe, pero habla del coste en el plano deportivo. "Me parece la venta de Luiz Felipe extraordinariamente positiva en el sentido de que vino a coste cero y se vendió en 22 millones. Me parece muy positivo lo que han hecho los directores deportivos, tanto Antonio (Cordón) en los años anteriores, que a coste cero armó una plantilla, como ahora Ramón por haber vendido por casi 50 millones. Eso tiene un coste deportivo. El momento en el que se produjo fue muy malo porque no se le pudo reemplazar. Si tenemos una plantilla con dos centrales para 30 partidos y no se lesiona ninguno... Es un riesgo y una irresponsabilidad deportivamente de la mano de intentar conseguir objetivos. Después, en el fútbol pasan muchas cosas, pero no creo que haya ninguna plantilla con dos centrales para esa cantidad de partidos", ha expresado con contundencia el preparador chileno.

El técnico verdiblanco ha insistido en que la plantilla es corta en número de fichas. "Nos faltan tres dorsales que no se han ocupado. El año pasado estaban ocupados los 25 dorsales y teníamos tres jugadores que tenían un experiencia importante: Juan Cruz, un poco menos, pero sí Miranda y Rodri. Con esos 28 jugadores hicimos una buena campaña. Se vendieron nueve o diez y llegaron cinco. Hay una baja en número", ha afirmado Pellegrini, que alerta de que "tenemos carencias defensivas importantes" y reza para tener "suerte con las lesiones, sobre todo en jugadores en puestos determinados que tienen que ir con sus selecciones. Hay casi 30 partidos y hay que esperar que no pase nada".