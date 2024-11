Del Nido Benavente anuncia que vuelve en diciembre

La Federación de Peñas Sevillistas San Fernando dio un paso más en su confrontación con la entidad nervionense invitando al expresidente a su XVIII Encuentro de Peñas Sevillistas, celebrado en el Algarve portugués con la participación de 650 aficionados de 80 peñas. Y aprovechó José María del Nido para dar detalles acerca de la nueva junta de accionistas que ha solicitado. Es muy probable que esta junta extraordinaria se celebre junto a la ordinaria en los últimos diez días de diciembre. En esa fecha ya habrá vencido el famoso pacto de la agrupación de acciones y dice el que fuera presidente que eso le permite derrotar al actual consejo y acceder a la presidencia. "Como la junta será con posterioridad al día 11 de diciembre, pues ya no habrá argumento alguno para que no pueda votar. Primero, porque la agrupación ha vencido. Segundo, porque hay un mandato obligatorio del juez de primera instancia número 10 de Sevilla que me da libertad de voto. Y tercero, porque hay una resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla, sección quinta, que dice que el pacto en virtud, del cual están insinuando que podrían dejarme sin votar, es un pacto entre nosotros que no obliga a la sociedad y que permita que cualquiera de los firmantes pueda votar con libertad de criterio", declaró.

Del Nido se lamentó porque "en los últimos cinco años de gestión del tándem Del Nido Carrasco-Castro Carmona, nos han llevado a la situación económica, institucional y deportiva en la que nos encontramos". Confirmó que está "deseando" volver a dirigir el Sevilla. "Si me llaman ahora mismo, me dan la riendas de la entidad esté como esté y aún sabiendo lo que me voy a encontrar, me hago cargo de ella y lo haría con la misma ilusión y con los mismos conocimientos y capacidad que he demostrado cuando estaba al frente de la sociedad. Yo creo que día que pasa, el deterioro es mayor. Los actuales actores no están capacitados para llevar esta nave, que es demasiado barco para tan poco capitán o capitanes. Y que lo que hace falta es savia nueva y con capacidad y conocimiento para levantar a la sociedad", afirmó.

Al margen de la alternativa de Del Nido Benavente, mucho se ha rumoreado sobre la existencia de una tercera vía. No será la del empresario del padel Fabrice Pastor, que tiró la piedra y escondió la mano. "Es un bulo; ya ha dicho que hasta dentro de dos años no intentaría nada. La tercera vía, si de verdad existe, lo que tiene que hacer es salir a la palestra. Decir quiénes son, qué conocimientos tiene de esto. Qué antigüedad tienen en el Sevilla FC y qué número de acciones. Cuando la conozcamos, podremos opinar. He tenido una oferta hace aproximadamente unos tres meses para poder vender las acciones y la rechacé. No la rechacé por dinero, sino porque no quería vender. Eso no quita que a lo mejor esta tarde me reúna y vendo mis acciones. Yo a día de hoy no las he vendido y no tengo intención de vender".