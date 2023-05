Mourinho: “La historia no juega”

Mourinho no ha escatimado flores al Sevilla y Mendilibar, aunque ha lanzado un mensaje al historial sevillista en la competición: “Yo digo que la historia no juega. Mi colega Mendilibar piensa diferente. Yo le respeto. Él piensa que el Sevilla es favorito porque la historia hace al Sevilla favorito. Es una opinión que hay que respetar. Ellos tienen más edad, más experiencia, más finales, pero los míos no llegan sin nada. Acumulamos trabajo, 29 partidos en Europa... no somos angelitos".

Sobre la duda de Dybala, uno de sus referentes, Mourinho ha afirmado - con una sonrisa irónica en la boca - que "para 20 ó 30 minutitos está".