Montoya repetirá en Pamplona: "Si no eres fuerte, desistes"

Montoya cumplió una buena actuación en la victoria ante el Espanyol, donde fue alineado por Pellegrini ante las ausencias de Sabaly y Aitor Ruibal y terminó emocionado. "Me puse a llorar porque llevaba toda la semana sabiendo que iba a jugar, con mucha presión encima, con '¿cómo me saldrá el partido?'... No por demostrar, porque la gente ya sabe donde he jugado, pero sí por la imagen, sentirme futbolista y hacerlo todo bien. Vinieron muchos compañeros que me han estado apoyando durante mucho tiempo", comentó en los medios oficiales del club.

El lateral de Gavá reconoce que "en toda mi carrera ha sido el momento en que peor lo he pasado. En todos los sitios que he estado, he ido jugando más o menos. Esto de ser el tercero, aparte de las lesiones, y saber que tú no vas a jugar es muy complicado. Tienes que ser muy fuerte porque si no, desistes: te tiras de la moto, no quieres entrenar, creas mal grupo, siempre con la cara de culo... y yo al final no soy así. Siempre llega el momento".

Respecto al choque ante Osasuna, Montoya ha comentado que "no va a ser fácil porque Osasuna aprieta mucho en su campo. Van a venir a presionarnos desde el primer minuto, como el año pasado. Tenemos que salir como venimos haciendo, intentar jugar desde atrás teniendo la posesión. El año pasado fui titular ahí, hice un buen partido y di el pase de gol a Juanmi. Espero que se repita, otra victoria para seguir ahí arriba que es nuestro objetivo".