Mendilibar dice que el empate puede valer para no especular en la vuelta

"Con el 0-1 parece que lo tienes hecho, pero con el 1-1 tienes que ir a ganar y el ambiente del Sánchez-Pizjuán nos puede ayudar a ganar", aseguró el técnico vizcaíno en la sala de prensa del Juventus Stadium, donde comentó que en la vuelta no sabe cómo la planteará el conjunto italiano, pero que el Sevilla "jugará como hoy, sin estar atrás".

Mendilibar destacó que no deben quedarse con la última jugada del partido y sí "pensar en los 96 minutos que se han hecho", lo que va a "favorecer".

"Hemos hecho un gran primer tiempo, obligando al rival a hacer algo que no quería. En el segundo tiempo quizá hemos bajado, no se si porque han apretado o porque nosotros estábamos cansaditos. Nos ha acostado asustarles, pero no se si por desgaste o porque que nos ha apretado", argumentó.

Mendilibar destacó que su equipo ha jugar "ante un gran rival y no se ha asustado", y sobre la lesión del argentino Lucas Ocampos comentó que pidió el cambio en el primer tiempo pero que "no se ha roto nada, se le ha vuelto a cargar (abductor )" y que "con reposo y tratamiento en estos tres o cuatro días" espera que para el jueves pueda estar" en el encuentro de vuelta.