Lopetegui aceptaría una bajada de sueldo

Recortes en las fichas si no vuelve el fútbol

La fecha de reanudación de LaLiga sigue siendo una incógnita. De hecho no sabemos si se podrá terminar la temporada 2019-2020. Tanto tiempo sin partidos y la posible suspensión definitiva de los campeonatos están llevando a algunos clubes, el último el Atlético de Madrid, a imponer expedientes de regulación de empleo. Y en cuanto a los futbolistas, habrá en algunos equipos recortes en sus salarios si la situación continúa igual. El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se ha referido a este asunto en La Sexta, afirmando que "si no se puede jugar y los clubes no van a cobrar lo que está estipulado yo personalmente entiendo que se tendría que aceptar una rebaja. Lo demás sería ponerse de perfil y no creo que sea el momento de ponerse de perfil. Entiendo perfectamente la situación".