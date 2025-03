Sow y el derbi: "Tengo 4 tarjetas pero si tengo que hacer una falta, la haré"

El centrocampista suizo ha asegurado en los deportes de Más de Uno Sevilla, preguntado si sería mejor no jugar ante el Athletic para asegurarse estar en el Villamarín, que "en mi cabeza no está no jugar con el Athletic para asegurar el derbi. Quiero jugar los dos. Llevo 5 jornadas con 4 amarillas y no me han sacado la quinta y espero que el domingo tampoco. Desde luego no quiero hacer tonterías, pero si tengo que hacer una falta por el equipo la voy a hacer".

Djibril Sow explicó que el del domingo ante el conjunto bilbaíno "puede ser un partido clave, por ganar dos seguidos y ademas sería contra dos buenos equipos: la Real y el Athletic. Nos daría mucha confianza. Creo que es un partido muy importante". Es obvio que el Sevilla ha mejorado. Sólo ha perdido un partido de los últimos nueve que se han disputado en liga. "Estamos más sólidos, sólo hemos perdido contra los tres grandes de España pero es cierto que hemos perdido puntos que podíamos haber ganado", afirmó. Por tanto, ¿el objetivo es ahora meterse entre los siete primeros para jugar el año que viene en Europa? Subrayó que "el objetivo es ganar al Athletic, porque hasta ahora ni siquiera hemos ganado dos partidos consecutivos y hace tiempo que no ganamos delante de nuestra gente, así que sólo nos fijamos en ganar el domingo. Será un partido muy intenso, ellos tienen muy buenos jugadores, especialmente en ataque, muy rápidos, así que debemos estar atentos a los contragolpes del Athletic porque los hacen muy bien".