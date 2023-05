Lamela, goleador: "Tener un entrenador bueno marca la diferencia"

El Sevilla ganó 2-1 a un 'gigante' como el Juventus italiano en la vuelta de su semifinal de la Liga Europa de fútbol, tras el 1-1 de la ida, con un gol del argentino Erik Lamela a los 5 minutos de la prórroga y, tras una nueva noche mágica en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, agranda así su historia al acceder a la final de Budapest en la que luchará por el séptimo título en su torneo fetiche.

"Estamos muy contentos de haber llegado a la final, hay que mantener la cabeza fría porque todavía no hemos conseguido nada", asegura en Radioestadio noche el goleador que está de enhorabuena porque su familia ha podido ir a verle al estadio: "Vinieron al estadio y una alegría enorme. Fue una año duro para mí, para ellos, para el Sevilla pero estamos a un paso del título y es un momento para disfrutar".

El futbolista conocía a Mendilibar de su anterior etapa: "Le conocía, sabía que había estado en el Eibar, estamos muy contentos, es una gran persona además de un gran entrenador. Tener un entrenador bueno marca la diferencia, nos hace trabajar mucho y nos guía por el buen camino", y de la renovación del entrenador lo tiene claro: "No soy quién para firmar eso pero los resultados hablan por sí solos".

Y vivirá una final especial ante su ex entrenador y su ex equipo: "Le aprecio mucho y va a ser un partido especial ante mi ex club mi ex entrenador pero más allá de que sea especial ambos queremos lo mismo y daré todo".