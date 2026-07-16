Juan Iglesias: "Si te llama el Sevilla, no puedes dudar"

El defensor, de 28 años, destacó en rueda de prensa que se ha "encontrado un buen vestuario" en estos primeros días de la pretemporada, lo que "es clave en el fútbol", y dijo que ahora "quedan semanas para darle forma al equipo pensando en el primer objetivo" de la campaña, "que es ganarle al Rayo Vallecano en casa" el sábado 15 de agosto.

Juan Iglesias manifestó que en esta etapa de preparación está siempre "atento a las indicaciones" del entrenador, Luis García Plaza, ya que los nuevos deben "adaptarse a él lo antes posible para hacer una buena temporada", para lo que se están "poniendo las bases" a partir de generar "un ambiente de estar felices" en el trabajo.

El jugador vallisoletano explicó su polivalencia al indicar que su "posición habitual" es la de "lateral derecho, pero el técnico sabe que puede" utilizarlo "según la necesidad en otras posiciones", como la de central o en el lateral izquierdo porque ya tiene "la experiencia de estos años" en el Getafe.

Por su parte, el central senegalés Arouna Sangante, que también fue presentado este miércoles, resaltó la "mucha calidad en los jugadores" del plantel sevillista, con el que espera "conseguir grandes cosas" en un club del que le habló su excompañero Loïc Badé, quien subrayó que le contó "buenas cosas sobre este club, la mentalidad y la afición".

Sangante, de 24 años, recordó que fue "el capitán en la Ligue 1" de su anterior equipo, Le Havre, y que eligió "la opción de venir a la Liga española porque es un desafío y un paso adelante" que le ayudará a convertirse "en un jugador mejor".