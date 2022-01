Jordán: "Yo fui el agredido y lo demás está de más"

Ante las acusaciones por parte del Betis de simulación, argumentadas en el informe pericial entregado al Comité de Apelación, Joan Jordán ha decidido no entrar en detalles y dar por zanjado el asunto de lo acontecido en el derbi de octavos de final de la Copa del Rey. "Hasta ahora, he estado callado. No me he querido pronunciar. Voy a decir una cosa y voy a zanjar el tema por mi parte. Quiero dejar claro que yo fui el agredido y, a partir de ahí, lo demás está de más. Es una pena que pasen estas cosas en los estadios. Tenemos que mostrar educación a los niños. A nivel personal lo hemos pasado bastante mal. Mi familia ha recibido amenazas y esto no debería suceder. Yo zanjo el tema. Cada uno que opine lo que quiera y que cada uno tiene la clase que quiera tener".

El director deportivo del Sevilla, Monchi, ha elogiado la figura de Jordán en el acto. "Representas esos valores, el 'nunca se rinde', el orgullo, la entrega, la responsabilidad y la sevillanía. Y lo digo porque, habiendo tenido oportunidad en algún momento no muy lejano, fruto de lo que se ha vivido, pudiendo haber utilizado otro tipo de lenguaje has optado por ser comedido. El silencio a veces es más bonito que la palabra.. Eso te hace ser mejor persona y profesional", ha comentado.