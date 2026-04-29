Jesús Navas y la "bendita locura"

El que fuera gran capitán del Sevilla y emblema del sentimiento sevillista ha contado en los medios del club que "siempre voy a estar con mis compañeros, es el momento de estar más unidos que nunca. La afición siempre está con nosotros, este lunes va a ser increíble, una bendita locura lo que se va a vivir. Los jugadores tienen que salir al cien por cien, a darlo todo porque cualquiera de ellos daría lo que fuera por estar en el campo defendiendo al Sevilla FC y los jugadores van a tener el privilegio de poder hacerlo".

Navas ha lanzado un mensaje en el vestuario justo antes del entrenamiento. Ha ofrecido una breve charla en la que ha explicado a los futbolistas del Sevilla que "hay que ir con ganas, con ilusión por afrontar este reto. Hemos vivido retos muy bonitos en forma de títulos pero este hay que vivirlo también con ilusión, la ilusión de salvar al Sevilla FC. Les he dicho que tienen que salir a morir, a por todas, que tenemos la mejor afición del mundo. Esto es pasión, casta, coraje... el sentimiento de este club lo tenemos todos y seguro que la afición, que es clave, nos va a llevar a la victoria".