Isco se retira del entrenamiento, pero estará ante Las Palmas

Después de probarse en los primeros minutos del entrenamiento en el Estadio Benito Villamarín, Isco se ha retirado del césped en dirección al vestuario. No ha completado la sesión y se cernían las dudas sobre un problema que pudiera impedirle jugar el domingo, máxime tras haber hecho trabajo específico fuera del grupo en los últimos días. No obstante, la ausencia del malagueño se debe a unos problemas gástricos que no le quitarán del cartel para el choque ante la UD Las Palmas. Isco jugará.

Por otro lado, ya han vuelto todos los internacionales. Pezzella, Guido Rodríguez, Assane Diao, Chadi Riad y Abde ya se han ejercitado a las órdenes de Pellegrini. Rui Silva se ha ausentado de nuevo. Aún no está al cien por cien recuperado de su lesión en los isquios y crecen las posibilidades de que Fran Vieites repita en la portería ante los problemas del portugués y la baja de Claudio Bravo.