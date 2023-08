Pellegrini: "Lo de Isco no es suerte, es trabajo"

"Estos partidos los califico de seis puntos, ya que son rivales con los que peleamos por los puestos europeos. Arrancar ganando en el campo del Villarreal es para nosotros muy importante. Hemos tenido problemas con jugadores que no podían ser escritos, pero quedan semanas para poder reestructurar el plantel y hacer un plantel muy competitivo. Este grupo ante las adversidades siempre responde en el campo", indicó.

Sobre el desarrollo del partido comentó: "fuimos superiores en el primer tiempo, en el que el Villarreal no nos hizo daño".

"En la segunda parte tenían más posesión, pero solo hicieron daño los balones parados. Creo que los últimos cambios volvimos a recuperar la posesión del balón y tuvimos ocasiones claras. Creo que en los últimos 15 minutos sintieron el esfuerzo y eso nos ayudó a ganar el partido", añadió.

El técnico chileno también hizo referencia al gran encuentro que realizó Isco Alarcón, quien hacía nueve meses que no jugaba un partido oficial y que es el gran refuerzo del Betis en este mercado.

"Lo de Isco no es suerte, es trabajo. Y sabíamos que podía ser así. Hablé con él y sabía que estaba entero y quería desafío. Desde el tema económico él ha hecho el esfuerzo tremendo para poder tener revancha y demostrar que está vigente. Insistí que viniera, porque lo conozco y sabía que tenía ganas de revancha. Lo voy a entrenar. Hace semanas tiene la calidad distinta, no tiene lesiones, lo que le hace ser un jugador importante. Me alegro mucho por él, y no es una sorpresa para mí", concluyó.